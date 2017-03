Actualidade

A quinta ronda de diálogo para a paz sobre o conflito sírio começa na quinta-feira, em Genebra, na Suíça, com a presença dos mesmos representantes da oposição que estiveram no último encontro.

Um breve comunicado do gabinete do enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, limita-se a indicar que os participantes vão ser os mesmos, mas sem nomear os participantes.

Na última reunião, que se realizou no final do mês de fevereiro, além da delegação do governo, estiveram presentes as três delegações da oposição: a Comissão Suprema para as Negociações (composta por cinquenta por cento dos opositores exilados e rebeldes armados), a Plataforma do Cairo e o Grupo de Moscovo, formações políticas toleradas pelo regime de Damasco.