Aviação

Ryanair recruta em Lisboa e Porto

A Ryanair realiza nas próximas semanas quatro open-days em Lisboa e no Porto para recrutar assistentes de bordo.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A companhia de aviação procura candidatos com mais de 18 anos, que saibam nadar, falar inglês, que tenham passaporte de um país da UE e que meçam entre 157cm e 188cm. A oferta inclui um contrato fixo de três anos e uma escala de cinco dias de trabalho e três de descanso e «um pacote salarial vantajoso, que inclui descontos especiais de viagens para colaboradores e uma mesada inicial de assistência que totaliza 1200€ ao fim de 6 meses, além do salário mensal». Os open-days realizam-se nos dias 25 de março e 7 de abril em Lisboa e a 31 de março e 10 de abril no Porto. Os interessados devem escolher previamente o dia mais conveniente e candidatar-se a partir do site da Crewlink: http://www.crewlink.ie/en/recruitment-days