França

Dois homens foram detidos em França por suspeita de terem fornecido a arma ao homem que no sábado foi abatido no aeroporto de Orly, em Paris, após roubar a arma a uma militar, informaram fontes judiciais.

Os dois suspeitos estavam a ser investigados desde domingo, após serem identificados graças a informações obtidas no telemóvel do agressor, identificado como Ziyed Ben Belgacem, e foram detidos na segunda-feira, acrescentaram as mesmas fontes, citadas pela agência EFE.

Trata-se de um homem de 30 anos, detido em estado de embriaguez num controlo rodoviário e suspeito de ter fornecido a arma ao agressor dias antes do incidente, e de outro de 43 anos, que terá estado presente no momento da entrega da arma.