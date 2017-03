Discover Summer Internship

Abertas candidaturas a estágios de verão remunerados

Abrem hoje as candidaturas para mais uma edição do Vodafone Discover Summer Internship, programa de estágios de verão que permite a jovens estudantes terem um primeiro contacto com o mundo empresarial. As candidaturas podem ser efetuadas através do site da Vodafone Portugal até ao dia 21 de maio.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

O Vodafone Discover Summer Internship oferece, entre outros benefícios, uma bolsa de estágio e destina-se a alunos de licenciatura e de mestrado. Todas as áreas são elegíveis, sendo Engenharia, Economia, Gestão, Marketing e Comunicação algumas das mais concorridas em anos anteriores. Durante o estágio, que tem a duração de dois meses e decorre entre julho e agosto, os estudantes são distribuídos por áreas de negócio mediante o seu perfil académico e as suas preferências, sendo envolvidos em equipas dinâmicas e projetos inovadores. Recorde-se que desde 2011, o Programa Discover Summer Internship já recebeu mais de 100 estagiários.