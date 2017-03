Actualidade

Vários hospitais de Lisboa continuam a dispensar alimentos com elevado teor de açúcar nas máquinas automáticas, duas semanas depois da entrada em vigor do diploma que proíbe alimentos com excesso de calorias nas máquinas do Serviço Nacional de Saúde.

Nas urgências dos hospitais de São José, D. Estefânia, São Francisco Xavier e Santa Maria as máquinas de venda automática de alimentos continuavam hoje a disponibilizar vários tipos de chocolates e sumos açucarados ou refrigerantes.

Um despacho publicado em junho do ano passado definiu que os centros de saúde e os hospitais, assim como toda e qualquer instituição do Ministério da Saúde, passam a ser proibidos de ter máquinas de venda automática de alimentos com excesso de calorias e em particular com altos teores de sal, de açúcar e de gorduras trans, processadas a nível industrial.