Actualidade

O francês Richard Gasquet, 22.º do 'ranking' mundial de ténis, integra a lista de inscritos para a edição 2017 do Estoril Open, a disputar entre 01 e 07 de maio, anunciou hoje a organização.

"Estou encantado por regressar ao Estoril Open, onde tive imenso sucesso em 2015, com a conquista do título. Espero voltar a jogar o meu melhor ténis outra vez, em frente a todos os meus fãs em Portugal. Vemo-nos na primeira semana de maio", afirmou o campeão da edição de 2015, citado pela organização.

Gasquet integra a lista dos 19 jogadores com entrada direta para o quadro principal, juntando-se ao australiano Nick Kyrgios (16.º), finalista em 2015, ao argentino Juan Martin Del Potro (34.º), vencedor do torneio antecessor em 2011 e 2012, ao português João Sousa (35.º) e aos espanhóis Pablo-Carreño Busta (19.º), finalista em 2016, e Nicolas Almagro (56.º), o detentor do título.