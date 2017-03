Estudo

No Brasil havia cerca de 2,6 milhões de crianças e jovens trabalhadores - entre os 5 e os 17 anos - em 2015, segundo um relatório divulgado hoje pela Fundação Abrinq.

O estudo, intitulado "Cenário da Infância e Adolescência 2017" e que utilizou dados oficiais do Governo, também revelou que 5,8 milhões de crianças brasileiras entre os 0 e os 14 anos (13,5%) viviam em extrema pobreza, com um rendimento familiar per capita inferior a 65 dólares (60 euros).

A Fundação Abrinq é uma organização não-governamental que promove a defesa dos direitos de crianças e adolescentes.