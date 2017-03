Actualidade

O diretor-geral de Alimentação e Veterinária afirmou hoje não haver indícios de perigo para a saúde na carne importada do Brasil, mas disse que os produtos em armazém serão objeto de um controlo reforçado por parte da ASAE.

"Todos os produtos que entraram em Portugal apresentavam características absolutamente normais, portanto não há necessidade alguma de desencadear uma ação para os retirar do mercado", afirmou Fernando Bernardo aos jornalistas.

Do Brasil, veio apenas 3,7% do total das carnes que Portugal importa, referiu. "Não vamos tomar nenhuma medida no sentido de proibir a importação de carne do Brasil", esclareceu, indicando que as quatro empresas autorizadas a exportar para a Europa identificadas num caso de fraude já estão "bloqueadas".