CGD

A Comissão dos Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) acusa o banco de "querer começar uma casa pelo telhado" ao concretizar primeiro uma restruturação por redução de custos e agências e só depois verificar as necessidades no terreno.

"Não me parece bem começar uma casa pelo telhado. O que devia ser feito era uma restruturação que implicasse primeiro ir aos locais averiguar as necessidades, ao nível da informática e métodos de organização do trabalho, e fortalecer estes aspetos, e não ao contrário: começar por fazer uma reestruturação por redução de custos e agências", disse o coordenador da Comissão dos Trabalhadores (CT) da CGD, Jorge Canadelo, à Lusa após uma audiência com o grupo parlamentar do PCP, pedida pela própria CT para expor esta situação.

Jorge Canadelo reforçou que os trabalhadores consideram que "à cabeça" deve vir "um estudo prévio que permita dar uma fundamentação para então se fazer" a outra reestruturação.