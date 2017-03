Mesas Bohemias

Quando os restaurantes trocam de cidade

Todos temos um prato ou restaurante preferido, algures no país, que adoramos e recomendamos a todos os amigos. São, por norma, restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, com pratos emblemáticos pelos quais percorremos muitos, muitos quilómetros.

E se os restaurantes viajassem para outra cidade, permitindo saborear o prato preferido sem quilómetros acrescidos? Chegou o Mesas Bohemias, uma nova experiência Gastronómica e Cervejeira, em que os restaurantes trocam de cidade. De 30 de março a 2 de abril, o restaurante D. Afonso O Gordo, em Lisboa vai ceder o seu lugar à Casa Inês, restaurante emblemático da Cidade Invicta. É neste espaço que se vão cozinhar os irresistíveis Filetes de Polvo com Arroz do Mesmo, um dos três pratos que vão compor a harmonização com as três Cervejas Bohemia. Na semana seguinte, de 6 a 9 de abril, é a vez do Restaurante Noélia, de Cabanas de Tavira rumar até ao Porto, instalando-se no BH Foz, 4 dias em que será possível saborear o melhor da cozinha Algarvia, e onde o famoso Polvo Trapalhão com Batata Doce estará à mesa acompanhado pelo corpo denso de uma Bohemia Bock. Embarque nesta experiência Gastronómica e Cervejeira de três pratos distintos em harmonização com as três cervejas Bohemias, com entrada, sobremesa e café incluídos, saboreando um menu completo com o melhor da cozinha portuguesa, de norte a sul do País.