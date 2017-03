Actualidade

Cinquenta concertos compõem a programação da edição deste ano dos Dias da Música, a decorrer no Centro Cultural de Belém (CCB), de 28 a 30 de abril, subordinadas ao tema "As letras da música", foi hoje anunciado.

O festival abre com um concerto da Orquestra Sinfónica Metropolitana e do Coro da Fundação Princesa das Astúrias, que interpretarão "Ivan, o Terrível", de Prokofiev, a música do filme de Sergei Eisentein, em versão de Oratória, com arranjos de Abram Stasevich.

Orçados em 470 mil euros, os Dias da Música têm este ano o maior número de espetáculos de ópera e de óperas completas, disse o presidente do conselho de administração do CCB, Elísio Summavielle, na apresentação da iniciativa à imprensa, feita hoje, em Lisboa.