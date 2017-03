Actualidade

A pintura "O Canal Grande a partir do Campo San Vio", de Canaletto (1697-1768), proveniente do Museu de Arte do Luxemburgo, vai ser exibida no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, a partir de quarta-feira.

De acordo com o MNAA, a obra vai ser exibida no âmbito do ciclo "Obra Convidada", dentro da programação anual do museu.

A pintura, cuja inauguração está marcada para as 18:00 de quarta-feira, representa uma vista do Canal Grande a partir do Campo San Vio, um dos ângulos de Veneza preferidos de Giovanni Antonio Canal, conhecido por Il Canaletto.