Actualidade

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, assegurou hoje que não há "notícia de que algum produto adulterado tenha entrado em Portugal", sendo inexistente qualquer desconformidade na carne importada do Brasil no último ano.

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros extraordinário de hoje, Capoulas Santos foi questionado pelos jornalistas sobre o caso que envolve 21 estabelecimentos de produção de carne implicados numa fraude com origem no Brasil, no dia em que o jornal Público avançou que Portugal importou 500 toneladas de carne brasileira que estão sob suspeita.

"Não temos notícia de que algum produto adulterado tenha entrado em Portugal e temos um sistema de vigilância que funciona e demos instruções, sobretudo aos instrumentos de fiscalização, para reforçarem as ações de fiscalização por forma a que sobre essa questão não subsistam quaisquer dúvidas", respondeu o ministro da Agricultura.