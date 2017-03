Actualidade

A Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF) reclamou hoje maior apoio financeiro do Governo ao mobiliário português, cujo projeto de organização em 'cluster' está "pendente" há quase dois anos, bloqueando o financiamento à promoção coletiva do setor.

Falando num encontro com jornalistas no Porto, o presidente da AEFP defendeu que um apoio de "cerca de 10 milhões de euros por ano para promover o mobiliário português e de Paços de Ferreira" permitiria "multiplicar as exportações" setoriais, que mesmo assim têm crescido e aumentaram 8%, para 1.700 milhões de euros, em 2016 face a 2015.

"Veja-se o que o Governo ajuda o setor do calçado e não ajuda o mobiliário", sustentou Rui Carneiro, explicando que os apoios atualmente disponíveis se dirigem à participação individual das empresas em feiras, no âmbito de projetos de internacionalização, mas não existe "um apoio global para levar o mobiliário português lá fora".