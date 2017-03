Actualidade

O sérvio Predrag Jokanovic deixou o comando técnico do Nacional, anunciou hoje o 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol.

"O CD Nacional, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o técnico da sua equipa sénior de futebol, Predrag Jokanovic, para rescindir o contrato válido até final da temporada", lê-se no sítio oficial do clube madeirense.

Jokanovic, que tinha regressado ao cargo de treinador do clube após a 15.ª jornada, sucedendo a Manuel Machado, somou seis empates e cinco derrotas, sem nunca deixar a zona de despromoção.