Actualidade

O Governo de Moçambique deve reestruturar os títulos de dívida pública e negociar um pacote de ajuda financeira "ao mesmo tempo", considerou hoje o economista-chefe da consultora Eaglestone, reagindo ao novo incumprimento financeiro do país.

Em declarações à Lusa, Tiago Dionísio considerou que "o esforço deve ser coordenado e as duas coisas devem acontecer ao mesmo tempo", já que o país precisa de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) e também de assegurar as condições para pagar a dívida pública, que este ano deverá chegar aos 130% do PIB, de acordo com as projeções das instituições económicas internacionais.

"Os credores não devem estar na expectativa de receber algum dinheiro no imediato, o que deverá acontecer é que Moçambique chega a acordo com o FMI para um programa de ajuda que implica reformas ambiciosas e, ao mesmo tempo, vai tentar adiar o pagamento da dívida aos credores, o que pressupõe um 'haircut', e elevado", disse Tiago Dionísio, referindo-se à perda de parte do valor investido pelos credores.