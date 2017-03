Actualidade

O papa Francisco disse hoje aos jovens que a Igreja não é uma "flashmob", um lugar onde se atua e se desaparece, a propósito das jornadas da juventude, a 07 de abril.

O gabinete de imprensa da Santa Sé divulgou hoje a mensagem do papa para as jornadas, na qual deseja uma boa preparação para a Jornada Mundial da Juventude de 2019 no Panamá. A cada três anos há uma grande Jornada, que junta jovens de todo o mundo, sendo que em 2019 se realiza pela primeira vez na América Central.

Na sua primeira mensagem para as jornadas da juventude o papa propôs aos jovens que se inspirem na figura de Maria adolescente, que "não se fecha em casa, não se deixa paralisar pelo medo e pelo orgulho".