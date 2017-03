Actualidade

A presidente da República do Chile, Michelle Bachelet, vai ser distinguida pela Universidade de Évora com o grau Doutor Honoris Causa, no dia 30 deste mês, durante uma visita de Estado a Portugal, anunciou hoje a academia.

A Universidade de Évora (UÉ), em comunicado enviado à agência Lusa, adiantou que a cerimónia vai decorrer na Sala de Atos, no Colégio do Espírito Santo, na cidade alentejana, a partir das 14:00 do dia 30 deste mês, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Conselho Científico da UÉ decidiu atribuir o doutoramento Honoris Causa à atual presidente chilena por considerar, "entre outras razões", que Michelle Bachelet é "detentora de um percurso político excecional, de uma carreira profissional de medicina da maior relevância social e de uma notável dedicação ao bem-estar do povo chileno".