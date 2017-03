Actualidade

A Associação de Defesa do Património de Lisboa opõe-se à destruição de um conjunto de embarcações tradicionais portuguesas degradadas prevista para quarta-feira, numa performance do artista Hector Zamora no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

Contactada pela agência Lusa, Aline Hall, presidente da entidade, explicou que foi contactada por vários cidadãos que se manifestaram contra a destruição dos sete barcos prevista para o fim da tarde, sustentando que se trata de "património português".

"Se a ação de destruição dos barcos vai ser feita como está a ser anunciada, não faz nenhum sentido porque é destruir uma arte ao mesmo tempo em defesa da mesma", sustentou a presidente da Associação de Defesa do Património de Lisboa.