Actualidade

O Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje a plantação do Freixo de Duarte d' Armas nos jardins do Palácio de Belém como um símbolo de "resistência e resiliência" do país.

O chefe de Estado recebeu hoje, Dia da Floresta, o primeiro "clone" da árvore simbólica de Freixo de Espada à Cinta, que tem mais de 500 anos de idade e que foi plantado nos jardins do Palácio de Belém.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "trata-se de um momento simbólico para o nosso país. Este ato retrata um momento de resistência e resiliência para o país, tal como acontece com o freixo e outros freixos".