Actualidade

O PCP vai propor na Assembleia da República a criação de uma comissão eventual para a avaliação do endividamento público e externo nacional, anunciou hoje o líder parlamentar comunista, João Oliveira.

"O problema do endividamento público e externo do país coloca Portugal numa situação de dependência externa muito significativa e sobretudo com dificuldades em dar resposta a problemas económicos como o apoio aos setores produtivos", disse o deputado, em declarações aos jornalistas, no parlamento.

João Oliveira disse que o PCP mantém a defesa da renegociação da dívida, proposta pela primeira vez há seis anos, e justificou a iniciativa afirmando que o PCP quer dar "um tratamento institucional", ao nível da Assembleia da República, a um "dos constrangimentos centrais que se colocam ao país".