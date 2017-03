Actualidade

O ministro da Defesa de Angola e candidato do MPLA, partido no Governo, às eleições gerais, general João Lourenço, quer "respeito" das autoridades portuguesas às "principais entidades do Estado angolano", admitindo que as relações bilaterais estão agora "frias".

O vice-presidente do MPLA e candidato a sucessor de José Eduardo dos Santos na Presidência da República, falava em Maputo, questionado pela imprensa angolana à margem de uma visita a Moçambique, na segunda-feira.

Sobre as relações com Portugal, após a constituição como arguido do vice-Presidente da República, Manuel Vicente, por corrupção ativa, numa investigação da Justiça portuguesa, João Lourenço acentuou o momento de desencontro entre os dois Estados.