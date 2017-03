Ralis

Antigos troços de Felgueiras do Rali de Portugal acolhem treinos de equipas oficiais

Os antigos troços de Felgueiras do Rali de Portugal (Santa Quitéria e Seixoso) vão ser utilizados, no dia 04 de maio, pela equipa oficial da Ford no mundial (WRC), para preparar a competição deste ano, avançou fonte da câmara. Segundo a autarquia, decorrem contactos com as equipas oficiais da Hyundai e da Skoda para também treinar naqueles troços em abril e maio, respetivamente. Para proporcionar melhores condições às marcas, os serviços do município têm procedido a algumas melhorias nos dois antigos troços Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara assumiu o interesse de Felgueiras em poder regressar ao mundial de ralis, reeditando o sucesso de há 25 anos, aquando das passagens da prova pelos troços de Santa Quitéria, junto à cidade de Felgueiras, e do Seixoso, na zona da Lixa. Inácio Ribeiro congratulou-se com o interesse manifestado pelas equipas oficiais e afirmou, por outro lado, que estão a ser feitos contactos com o Automóvel Clube de Portugal (entidade organizadora da prova) que permitam o regresso de Felgueiras, em futuras edições, ao figurino de troços cronometrados do rali de Portugal. A edição deste ano do Rali de Portugal vai disputar-se de 18 a 21 de maio. Fafe, Amarante e Lousada, concelhos vizinhos de Felgueiras, vão receber alguns dos troços da prova portuguesa do mundial de ralis.