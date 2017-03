Actualidade

Um projeto natural e ecológico de combate à praga da lagarta do pinheiro começa no Estabelecimento Prisional de Leiria com a criação de abrigos para o chapim por parte dos reclusos e acaba nos recreios das escolas, anunciou hoje o Município de Leiria.

O projeto apresentado hoje pelo Município de Leiria estende-se ainda às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

"As processionárias constituem um perigo para as pessoas e animais, em especial para as crianças, uma vez que podem ser responsáveis por alergias e dificuldades respiratórias. Em vez de utilizar químicos ou de procedermos à queima dos ninhos das lagartas do pinheiro, decidimos tentar mitigar esta praga através do chapim, que é um predador natural", sublinhou a vereadora da Câmara de Leiria, Ana Valentim, citada numa nota de imprensa.