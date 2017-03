Actualidade

Autores de vários países juntaram-se para lançar "Crónicas do Bar dos Canalhas", obra coordenada por Eduardo Águaboa cujos direitos de autor revertem a favor da Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC), indicou hoje a instituição.

O livro, que reúne textos que chegam de destinos como Lisboa, Luanda, Benguela, São Paulo, Paris, Bombaim, Atenas, Luxemburgo, Dusseldorf, Stade ou Bahia, é apresentado sexta-feira pelas 21:00 na Villa Urbana, um equipamento da APPC que junta várias valências em Valbom, concelho de Gondomar, distrito do Porto.

"Ficamos muito satisfeitos com todas as iniciativas e com esta em particular também. É uma forma da APPC ter ligação à sociedade e divulgar a sua causa e a área da deficiência. É também uma forma de prosseguirmos os nossos projetos", refere o presidente da APPC, João Cottim Oliveira.