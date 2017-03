Actualidade

Uma atitude de resistência, coragem e superação faz com que 12 mulheres sem formação musical nem de dança construam um caminho individual e coletivo, na peça "Ensaio para uma cartografia", que se estreia na quinta-feira, em Lisboa.

Com encenação, cenografia e desenho de luz de Mónica Calle e José Miguel Vitorino, como assistente de encenação, a peça, que se estreia no Teatro Nacional D. Maria II, é um trabalho que começou a ser pensado em 2013 quando a encenadora conheceu a bailarina e coreógrafa Luna Andermatt, fundadora da Companhia Nacional de Bailado, e teve consciência do envelhecimento do corpo, como explicou hoje a encenadora à imprensa.

"Depois de ter feito 'Os sete pecados mortais', de [Bertolt] Brecht, e quando já estávamos a mudar as instalações da Casa Conveniente para a Zona J, extrapolámos o caminho daquelas duas irmãs [da peça de Brecht] para uma cartografia mais ampliada, Mas, em 2015, decidi que o caminho não era aquele e então comecei à procura de ensaios de maestros de orquestra e foi assim que, em 2015 e 2016, comecei a trabalhar sobre a dança", explicou Mónica Calle.