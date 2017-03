Actualidade

O PS pediu hoje ao Partido Socialista Europeu (PSE) a condenação "imediata" das declarações "ultrajantes" proferidas pelo ministro holandês Jeroen Dijsselbloem e a retirada de apoio político a uma sua recandidatura ao cargo de presidente do Eurogrupo.

Esta posição consta de uma carta enviada pela secretária-geral Adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, ao presidente do PES, Sergei Stanishev, depois de o presidente do Eurogrupo, numa entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, na segunda-feira, ter acusado os países do sul de gastarem o dinheiro "em copos e mulheres".