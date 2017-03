Actualidade

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, admitiu hoje que está a ser estudada a mundança de tutela da Associação Mutualista Montepio, dona do banco Montepio, que atualmente está sob a alçada do ministério que lidera.

"Essa dimensão está a ser estudada pelo ministérios responsáveis e quando o Governo tiver que tomar uma decisão tomará essa decisão, se for necessário haver alguma mudança", respondeu Vieira da Silva, em Braga, à margem de uma conferência dedicada à pobreza infantil, quando questionado sobre a alteração de tutela da Associação Mutualista Montepio Geral.

O governante fez ainda questão de reafirmar que a acontecer essa mudança de tutela "isso não altera em nada de substancial a relação que as pessoas têm" com a associação dona do Montepio.