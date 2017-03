Atualidade

Jerónimo lamenta Governo “mais papista que o papa” e ameaças do BCE

O líder comunista, Jerónimo de Sousa, lamentou hoje que o Governo tenha sido "mais papista que o papa" na redução do défice, condenando as constantes ameaças do Banco Central Europeu (BCE) que limitam a soberania e o desenvolvimento de Portugal. "Ainda ontem, o BCE, que foi um fiel guardião da exigência de Portugal baixar o défice, transformando-o em algo sacramental, ameaçando, dizendo que ia sancionar... O Governo mais papista que o papa veio baixar o défice para um nível que nem sequer era reivindicado pelo BCE", afirmou o secretário-geral do PCP, num evento de pré-campanha autárquica, em Lisboa. O BCE defendeu no seu mais recente boletim mensal que as ferramentas do Procedimento por Desequilíbrios Macroeconómicos sejam totalmente aplicadas a Portugal, o que pode levar, em última análise, à aplicação de uma multa, caso o país não adote reformas ambiciosas. No final de fevereiro, a Comissão Europeia identificou desequilíbrios macroeconómicos excessivos em Portugal: o elevado endividamento (externo, público e privado), o peso do crédito em incumprimento e o desemprego ainda alto. "Resolvido o problema, ontem aí está nova ameaça. Agora, já não é o défice, é porque não se cumpriram os objetivos de política macroeconómica, amanhã será outra coisa. Isto demonstra que enquanto Portugal não se libertar destas amarras, quanto mais se baixar, pior", lastimou Jerónimo de Sousa. Segundo o líder do PCP, "Portugal vai perdendo a sua soberania, perdendo a possibilidade de uma política de desenvolvimento, crescimento económico, justiça social e progresso".