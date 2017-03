Atualidade

Maioria dos desalojados da Graça, em Lisboa, aguarda realojamento

A maioria das famílias desalojadas da Damasceno Monteiro, na zona da Graça, em Lisboa, permanece ainda em casa de familiares ou em hotéis, aguardando o realojamento em residências, disse hoje o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa. O realojamento de todas as famílias em residências “será feito dentro de pouco tempo”, afirmou à Lusa o autarca Carlos Castro, após uma reunião com os moradores desalojados. “Temos cerca de 35 famílias que estão em casas de familiares e hotéis”, indicou o vereador da Segurança e Proteção Civil, referindo que, “neste momento, é necessário garantir às pessoas condições de habitabilidade numa residência para que façam a sua vida normal enquanto não regressarem às suas casas”. A 27 de fevereiro, parte do muro (de propriedade privada) do condomínio Villa Graça, no bairro Estrela d'Oiro, ruiu pelas 05:40, provocando um deslizamento de terras para as traseiras de cinco edifícios da rua Damasceno Monteiro (dos números 102 ao 110). A autarquia evacuou os cinco prédios afetados e teve que realojar um total de 78 pessoas.