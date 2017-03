Actualidade

A taxa de mortalidade em pessoas com autismo aumentou 700% nos últimos 16 anos nos Estados Unidos, refere um estudo da faculdade de Saúde Pública da Universidade de Columbia, publicado hoje no "American Journal of Public Health".

Os autistas morrem três vezes mais por lesões acidentais ou intencionais do que o resto da população, segundo o estudo feito com base numa análise de atestados de óbito de 32 milhões de pessoas do registo nacional entre 1999 e 2014.

Os investigadores identificaram 1.367 pessoas (1.043 homens e 324 mulheres) com autismo.