Actualidade

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, assegurou terça-feira que o vínculo com a NATO "está a ser reforçado", apesar da postura do Governo do Presidente norte-americana, Donald Trump.

James Mattis falava ao lado do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg que se encontra em Washington para participar numa conferência sobre a luta contra o 'jihadismo'.

"Temos uma forte ligação transatlântica e está a ficar mais forte. Os relacionamentos não são sempre os mesmos, estão sempre a mudar, e no nosso caso, a relação está a ficar mais forte", disse, antes do encontro com o secretário-geral da NATO.