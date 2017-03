Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai participar na sua primeira cimeira de líderes da NATO marcada para 25 de maio, em Bruxelas, confirmou na noite de terça-feira a Casa Branca em comunicado.

"O Presidente está ansioso por se encontrar com os seus parceiros da NATO para reafirmar o nosso forte compromisso para com a NATO, e discutir questões fundamentais para a aliança, em particular a partilha de responsabilidade entre aliados e o papel da NATO na luta contra o terrorismo", afirmou a Casa Branca em comunicado.

Uma porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte tinha anunciado também na terça-feira que o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, vai viajar para Washington em abril, ou seja, antes da cimeira em Bruxelas, para aquele que vai ser o primeiro encontro com Donald Trump.