Timor-Leste/Eleições

Disparidades no gasto dos candidatos e algum desequilíbrio em parte da cobertura mediática foram os principais problemas detetados pela missão de observação da União Europeia (UE) que acompanhou as eleições presidenciais de segunda-feira em Timor-Leste.

Apesar disso, e como afirmou hoje a chefe da missão de observação, a eurodeputada basca Izaskun Bilbao Barandica, o "povo, as autoridades eleitorais, os candidatos e partidos políticos e a sociedade civil" devem ser saudados por terem garantido que as eleições decorressem de forma "pacífica" e respeitando "o direito do sufrágio universal, livre e igual".

"As autoridades eleitorais demonstraram a capacidade de organizar as suas primeiras eleições sem apoio externo, de forma transparente e com garantias em todas as etapas do processo, do registo, ao voto e contagem", disse em conferência de imprensa.