Actualidade

O ano de 2017 será um ano muito quente, mas não deve bater o recorde do ano passado, informou hoje a Organização Meteorológica Mundial, destacando que as alterações climáticas estão na origem do aumento das temperaturas.

Em comunicado e na véspera de mais um Dia Mundial Meteorológico, aquela organização da ONU adianta que este ano não deve bater o recorde de 2016, considerado um dos mais quentes, salientando ainda que ao contrário de anos passados, a mudança climática vai ser responsável pelo aumento das temperaturas e não o fenómeno climático El Niño.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o El Niño e a La Niña estão ligados a condições extremas do clima como cheias e secas em várias partes do mundo.