Actualidade

O trânsito em Alcântara e a circulação rodoviária estão interrompidos desde as 08:00 devido a um desvio no pilar do viaduto de Alcêntara que pode colocar a estrutura em risco, disse à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A mesma fonte explicou que, além da circulação automóvel, também a de comboios (Linha de Cascais) teve de ser interrompida, por questões de segurança, porque a passagem dos comboios por baixo do viaduto "provoca vibração que pode aumentar o risco".

No local estão elementos dos Sapadores Bombeiros, da proteção Civil e da Polícia.