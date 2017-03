Actualidade

A queda abrupta do preço do barril de crude entre 2014 e 2015 representou a perda de mais de 30% da receita fiscal angolana, equivalente a quase 7,5 mil milhões de euros, segundo dados do Banco Nacional de Angola.

No relatório sobre a economia angolana de 2015, do banco central angolano, concluído apenas este mês e ao qual a Lusa teve hoje acesso, refere-se que a receita fiscal total do país caiu 30,64%, passando de mais de 4.402 mil milhões de kwanzas (24,5 mil milhões de euros), em 2014, antes da crise petrolífera, para quase 3.054 mil milhões de kwanzas (17 mil milhões de euros).

Este resultado é explicado pelo comportamento da receita fiscal petrolífera, que em 2015 terá caído, segundo o relatório do Banco Nacional de Angola, 46,97%, passando dos 2.969 mil milhões de kwanzas (16,6 mil milhões de euros) de 2014 para 1.573 mil milhões de kwanzas (8,7 mil milhões de euros).