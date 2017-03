Actualidade

O Japão proibiu a entrada de carne de frango proveniente da fábrica de produção no Brasil que está na origem do escândalo de adulteração de carne detetado naquele país, confirmou hoje o Ministério da Agricultura nipónico.

A restrição afeta apenas a carne que chega ao Japão proveniente de uma das 21 fábricas que estão a ser investigadas no âmbito do caso que envolve uma rede de subornos integrada por agentes públicos e gestores empresariais que adulteravam carnes caducadas e as reintroduziam nos mercados locais e internacionais.

O Japão proibiu também a entrada de quaisquer produtos do mesmo produtor, como o mel, enquanto está a estudar a adoção de outras medidas, indicou o ministério.