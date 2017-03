Circulação de comboios entre Algés e Lisboa retomada às 11

A circulação ferroviária na Linha de Cascais entre Algés e Cais do Sodré vai ser retomada às 11:00 nos dois sentidos, embora com uma limitação de 10 quilómetros/hora neste troço, disse fonte da Câmara de Lisboa.

A ligação ferroviária entre Algés e o Cais do Sodré está cortada desde as 08:00, devido a um desvio num pilar do viaduto de Alcântara que pode colocar a estrutura em risco.

Entretanto, os passageiros estão a utilizar autocarros da Carris para a ligação entre Algés e o Cais do Sodré, devido ao perímetro de segurança montado em torno do viaduto.