Mundial2018

O médio João Mário afirmou hoje que está um jogador "mais completo" desde que assinou pelo Inter Milão e considerou a Hungria, próximo adversário de Portugal na qualificação para Mundial2018 de futebol, uma seleção "muito agressiva".

"Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Foi uma equipa que nos criou muitas dificuldades no Europeu (empate 3-3). É uma equipa bastante organizada, mas certamente estaremos preparados", afirmou João Mário.

O jogador de 24 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras, e a três dias do reencontro com a seleção magiar.