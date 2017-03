Actualidade

O vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Salgado, afirmou hoje que "não há qualquer risco de colapso do viaduto" de Alcântara, apesar do desvio num pilar ocorrido esta noite.

De acordo com Manuel Salgado, a deslocação do pilar estará relacionado "com o provável embate de um pesado durante a noite".

A circulação ferroviária na Linha de Cascais entre Algés e Cais do Sodré foi retomada às 11:00 nos dois sentidos, embora com uma limitação de 10 quilómetros/hora neste troço, disse fonte da Câmara de Lisboa.