Actualidade

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, classificou hoje de "ofensivas" as declarações do ministro das Finanças holandês, Jeroen Dijsselbloem, e pede o seu afastamento da presidência do Eurogrupo.

"As declarações do presidente do Eurogrupo [...] demonstram a total falta de sensibilidade e a ausência de preparação de alguns dirigentes que ocupam cargos na tecnocracia europeia", refere o líder do patronato português em comunicado enviado à Lusa que pede o afastamento de Jeroen Dijsselbloem do cargo.

O presidente da CIP refere ainda a "falta de sensibilidade" e a "ausência de preparação" de certos dirigentes que "tanto têm prejudicado a economia e o esforço dos empresários dos países do sul da Europa, em particular os portugueses".