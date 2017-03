Actualidade

O primeiro-ministro português defendeu hoje o afastamento do holandês Jeroen Dijsselbloem da presidência do Eurogrupo na sequência de declarações sobre os países do sul da Europa que considerou "absolutamente inaceitáveis" e "muito perigosas".

"A Europa só será credível com um projeto comum no dia em que o senhor Djisselblom deixe de ser presidente do Eurogrupo e haja um pedido de desculpas claro, relativamente a todos os países e povos que foram profundamente ofendidos por estas declarações", acentuou António Costa, em declarações feitas à margem da segunda edição do Football Talks, que decorre no centro de congresso do Estoril até 24 março.

O chefe do executivo português comentava declarações feitas por Jeroen Dijsselbloem, ministro das Finanças holandês e presidente do Eurogrupo, numa entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, publicada no domingo, na qual afirmou: "Como social-democrata, considero a solidariedade um valor extremamente importante. Mas também temos obrigações. Não se pode gastar todo o dinheiro em mulheres e álcool e, depois, pedir ajuda".