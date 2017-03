Actualidade

O guarda-redes Joel Pereira, do Manchester United, junta-se hoje à seleção portuguesa de sub-21, rendendo Bruno Varela, que foi chamado à formação principal, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no seu sítio oficial.

Ainda de acordo a FPF, Joel Pereira que é presença habitual na equipa de sub-21, já se encontra em viagem para Lisboa, estando prevista para a tarde de hoje, às 17:30, a sua integração no treino dos sub-21.

A seleção portuguesa de sub-21, que garantiu a presença na fase final do Europeu da Polónia, vai defrontar a Noruega no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, na sexta-feira, pelas 18:15, e a Alemanha, em Estugarda, na terça-feira, pelas 18:00, em dois jogos de preparação.