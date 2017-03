Actualidade

O presidente do Partido Socialista Europeu (PSE) considerou hoje uma "vergonha" que Jeroen Dijsselbloem, membro desta família política, tenha insultado "com uma só frase" tantas pessoas, e sublinhou que aquela posição "não representa o PSE".

"Com uma só frase, Dijsselbloem conseguiu insultar e desacreditar tantas pessoas e aumentar as divisões. As suas palavras são ofensivas tanto para os países do sul como do norte da Europa, mulheres e homens", comentou Sergei Stanishev numa declaração escrita, referindo-se às declarações do presidente do Eurogrupo sobre os países do sul gastarem dinheiro "em copos e mulheres".

Segundo o presidente do Partido Socialista Europeu, "as declarações de Dijsselbloem são simplesmente inaceitáveis, especialmente neste período tão crítico para o projeto de integração europeia", e a poucos dias da celebração do 60.º aniversário dos Tratados de Roma, no próximo sábado.