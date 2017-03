Actualidade

O comissário europeu da Saúde e da Segurança Alimentar, Vytenis Andriukaitis, vai estar no Brasil na segunda-feira para discutir as consequências do escândalo da carne naquele país, anunciou hoje um porta-voz da Comissão Europeia.

"O comissário Andriukaitis estará no Brasil na segunda-feira e discutirá o problema com o ministro da Agricultura do Brasil", disse Enrico Brivio à agência de notícias francesa AFP.

A Comissão Europeia exigiu das autoridades brasileiras a suspensão da licença de quatro estabelecimentos autorizados a exportar para a União Europeia (UE), entre as 21 empresas suspeitas de terem cometido irregularidades, acrescentou a mesma fonte. O pedido dos europeus foi aceite pelas autoridades brasileiras.