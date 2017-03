Actualidade

O CDS-PP anunciou hoje que vai apresentar um voto no parlamento exigindo a demissão do presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, considerando inaceitáveis as declarações do ministro das Finanças holandês.

"As declarações do presidente do Eurogrupo são inaceitáveis e devem dar lugar à sua demissão imediata. Não aceitamos o preconceito que o ministro das Finanças holandês, do Partido Socialista, tem para com os países do Sul", afirmou o deputado centrista Pedro Mota Soares.

Além de considerar que as declarações são sexistas, ofendendo profundamente as mulheres e todos os portugueses, o deputado centrista referiu que denotam também "um preconceito de quem acha que os países do Sul trabalham pouco".