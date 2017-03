CGD

A agência de 'rating' DBRS afirmou hoje que o plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos (CGD) é "muito ambicioso", considerando que há vários riscos que podem comprometer o regresso aos lucros em 2018.

"Alguns dos objetivos principais do plano são, do ponto de vista da DBRS, muito ambiciosos, sobretudo quanto à expectativa de melhoria significativa da qualidade dos ativos e o regresso do banco aos lucros em 2018", afirma a agência de notação financeira num comunicado divulgado hoje.

Para a DBRS, o novo plano estratégico do banco tem vários "desafios de execução, relacionados com o sucesso da redução dos ativos problemáticos, que colocam em risco o regresso do banco à rentabilidade no médio prazo" e que pode pôr em causa o regresso aos lucros em 2018.