Actualidade

O investigador Bruno Martins Carreira, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, venceu o 7.º Prémio Fluviário de Mora - Jovem Cientista do Ano, relativo a 2016, revelou hoje à agência Lusa fonte da organização.

O prémio, instituído pelo Fluviário de Mora, no distrito de Évora, distingue anualmente um aluno (de licenciatura, mestrado ou doutoramento) que publique, como primeiro autor e no ano do concurso, um artigo sobre conservação e biodiversidade de recursos aquáticos continentais (estuários e rios).

O vencedor desta 7.ª edição do concurso era aluno do doutoramento em Biologia da Universidade de Lisboa, quando se candidatou, e, agora, é aluno de pós-doutoramento e investigador do cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, na mesma instituição.