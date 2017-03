Actualidade

"Sopro", sobre uma mulher que trabalha como ponto, é a peça que Teatro Nacional D.Maria II vai estrear na 71.ª edição do Festival de Avignon, em França, que começa a 07 de julho, informou hoje a companhia.

Da autoria de Tiago Rodrigues, diretor do D.Maria II, esta é a segunda participação deste teatro nacional no Festival de Avignon, mas a primeira com uma estreia no certame, depois da apresentação, em 2015, de "António e Cleópatra", também de Tiago Rodrigues.

"Sopro", que estará em cena no Cloître des Carmes até 16 de julho, subirá depois, no final do ano, ao palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.